La 'Febbre dei pappagalli' ha già ucciso 5 persone in Europa, ecco cos'è

L'Europa si trova a fronteggiare un'insidiosa epidemia che, nonostante la sua origine aviarie, ha dimostrato di poter colpire anche l'uomo. La "febbre dei pappagalli", o psittacosi, ha segnato il suo infausto ritorno, causando la morte di cinque persone in cinque diversi paesi: Austria, Danimarca, Germania, Svezia e Paesi Bassi.

L'allerta arriva direttamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha rilevato un'insolita e inaspettata impennata dei casi in questi paesi, incidendo su quasi novanta persone dall'inizio del 2023. Questa malattia, trasmessa principalmente dall'inalazione di particelle aeree che portano il batterio Chlamydia psittaci, colpisce più spesso gli uccelli, ma non disdegna mammiferi, cani, gatti e cavalli.

Nonostante la trasmissione da umano a umano sia un evento rarissimo, il contatto ravvicinato con uccelli infetti, soprattutto domestici come pappagalli, finches o canarini, rimane il principale veicolo di contagio. Sebbene i sintomi nella maggior parte dei casi siano lievi e assimilabili a quelli influenzali, senza un tempestivo intervento antibiotico, la malattia può evolvere in complicazioni gravi come la polmonite o l'infiammazione del cuore.

Gli stati colpiti hanno registrato un numero di casi molto superiore al consueto, con il rischio di psittacosi che ora sembra allargarsi anche a chi non ha avuto contatti diretti con volatili. L'Austria, ad esempio, ha segnalato un aumento esponenziale rispetto alla media annuale di due casi, raggiungendo i 18 casi nei primi mesi del 2024 senza che i pazienti avessero viaggiato o avuto contatti con uccelli selvatici. Anche la Danimarca e la Germania hanno visto un'escalation dei contagi, con numerosi ricoveri e casi di polmonite che hanno portato a diversi decessi.

La situazione richiede un'indagine approfondita per comprendere se l'aumento dei casi sia dovuto a una reale espansione della malattia o a una maggiore capacità di rilevazione grazie a tecniche diagnostiche migliorate. Nel frattempo, l'OMS raccomanda agli amanti degli uccelli domestici di mantenere le gabbie pulite, evitare il sovraffollamento e adottare misure di quarantena per i nuovi arrivati, oltre a una visita veterinaria in caso di malessere.