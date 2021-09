Feder Mobile Best è la nuova offerta con minuti illimitati e 100 Giga a 8,99 Euro al mese

L’operatore virtuale Feder Mobile è realtà da luglio: basato sulla rete Vodafone tramite Plintron, sin dall’inizio ha iniziato a proporre offerte telefoniche alquanto interessanti ed economiche. Da ieri, domenica 5 settembre 2021, è disponibile anche Feder Best, attivabile online già da oggi e dal costo pari a 8,99 Euro al mese.

Come spiegato da MondoMobileWeb e come da titolo notizia, Feder Best è un bundle che include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, 100 SMS verso qualsiasi numero nazionale e 100 Giga di traffico Internet in 4G, il tutto al prezzo detto in apertura di 8,99 Euro al mese con rinnovo automatico su credito residuo.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, l’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti Feder Mobile interessati a un nuovo numero o anche con portabilità da qualsiasi altro operatore nazionale, principale o virtuale che sia. C’è però un dettaglio da non sottovalutare: l’offerta Feder Best (e anche tutte le altre offerte Feder Mobile) prevedono un costo di attivazione alquanto elevato pari a 33,90 Euro, cifra data dalla somma del costo di attivazione, del pagamento della scheda SIM e del primo mese anticipato di Feder Best.

L’operatore ricorda inoltre che la fruizione dell’offerta verrà sospesa in caso di insufficienza del credito residuo, con passaggio al Piano Base con tariffe a consumo per chiamate, SMS e traffico Internet mobile. In caso di mancata ricarica entro 60 giorni, invece, si avvierà il processo di cessazione dell’offerta.

