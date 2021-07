Feder Mobile ha una data di lancio: quando esordirà il nuovo operatore telefonico italiano

Con un po’ di ritardo rispetto alle prime previsioni di maggio, l’operatore telefonico virtuale italiano Feder Mobile sta finalmente per esordire sul mercato del Belpaese. Proprio nelle ultime ore, infatti, il fondatore e CEO Claudio Barbagallo ha annunciato la data esatta di inizio di questa nuova avventura.

Come riportato anche dai colleghi di MondoMobileWeb, dopo 30 anni di esperienza nel settore telecomunicazioni Barbagallo a partire da giovedì 15 luglio 2021 (dunque già da domani) renderà disponibili tramite il sito ufficiale di Feder Mobile e tramite le app per smartphone Android e iOS le sue prime offerte telefoniche sia Consumer che Business, tutte appoggiate alla rete Vodafone 4G e i cui numeri di telefono avranno come prefisso il 376.

Le offerte proposte, invece, sono le seguenti: si parte dall’economica Easy da 3,99 Euro al mese con 1000 minuti verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, 30 SMS verso tutti e 8 Giga di traffico Internet, passando per il piano Standard da 5,99 Euro al mese con minuti illimitati, 50 SMS e 30 Giga, oppure toccando il massimo di 7,99 Euro al mese per l’offerta High con minuti illimitati, 50 SMS verso tutti e 70 Giga. È chiarissimo, dunque, che Feder punta di più sull’esperienza online che sui cari, “vecchi” SMS. Notiamo, però, che questi prezzi sono in promozione fino a fine 2021; dopodiché, ognuna di queste offerte costerà 1 Euro in più.

Per i clienti Business troviamo Business One con minuti illimitati, 50 SMS e 50 Giga a 9,99 Euro al mese, oppure anche Business Two con l’aumento a 70 Giga per un totale di 12,99 Euro mensili o, infine, Business Three con l’aumento a 100 Giga per 15,99 Euro al mese. Come costo di attivazione, sia per clienti Business che Consumer, si richiedono 6 Euro una tantum per la SIM, più un ammontare di ricarica per anticipare le prime mensilità, arrivando a un totale di 25 Euro.

Tra gli altri operatori che recentemente hanno lanciato nuove offerte competitive c’è WindTre con la sua Go Unlimited Fire+ da 6,99 Euro al mese.