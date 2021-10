Feder Mobile lancia offerta Spin 50 da 5,99 Euro al mese: i dettagli del pacchetto dati

L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile lanciato lo scorso luglio cerca di tornare all’attacco di altri brand rivali con la nuova promozione Feder Mobile Spin 50 disponibile a partire da oggi, martedì 19 ottobre 2021. Vediamo tutti i dettagli tecnici da sapere, dalla natura del pacchetto ai costi da sostenere.

Feder Spin 50 include minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi numero fisso e mobile italiano, 50 SMS verso chiunque e 50 Giga di rete mobile 4G al prezzo di 5,99 Euro al mese. Non mancano anche Giga da utilizzare in 3G tramite Roaming UE, per un totale di 3,33 Giga al mese. Considerato che si basa su rete Vodafone, giudicato l’operatore mobile migliore in Italia nell’estate 2021, si tratta di un’offerta senza ombra di dubbio allettante per chi desidera cambiare SIM tramite portabilità o, volendo, attivarne una nuova.

Come riportato anche dai colleghi di MondoMobileWeb, però, ci sono dei costi di attivazione importanti pari a 28,90 Euro, comunque in promozione rispetto ai 30,90 Euro di listino. Questa spesa include l’attivazione stessa dell’offerta, i costi per la SIM e la prima mensilità per Spin 50. Notiamo, infine, che Feder Spin 50 è attivabile solamente fino al 30 novembre 2021.

Tra le altre promozioni di portabilità del mese di ottobre 2021 abbiamo segnalato anche Vodafone Special Minuti 50 Giga da 9,99 Euro al mese.