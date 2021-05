Feder Mobile è realtà: ecco il nuovo operatore virtuale italiano e le sue offerte

In Italia sta per nascere un nuovo operatore telefonico virtuale: Feder Mobile. I primi segnali del suo approdo sul mercato erano giunti a metà marzo 2021, ma nelle ultime ore la società catanese ha ottenuto l’autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) e si appresta a entrare ufficialmente nel mondo telcom.

Secondo quanto riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, Feder Mobile S.r.L. entrerà nel mercato come nuovo operatore virtuale di rete mobile (ovvero MVNO) entro giugno 2021, esattamente come secondo le ultime aspettative diffuse dalla stessa azienda.

Scendendo nel dettaglio, essa si appoggerà alla rete Vodafone e i suoi numeri telefonici saranno caratterizzati dal prefisso 376. Le SIM saranno acquistabili e ricaricabili sia in negozi retail che online, in questo caso con carta di credito o PayPal, e sin dall’inizio delle attività saranno aperti e operativi le app ufficiali per dispositivi Android e iOS, come anche il sito Web ufficiale federmobile.it.

Tra le offerte consumer segnaliamo in particolare i seguenti piani tariffari: Easy da 3,99 euro al mese, Standard da 5,99 euro al mese, Plus da 6,99 euro al mese e High da 7,99 euro al mese. Per quanto concerne i clienti Business, invece, Feder Mobile proporrà le seguenti fasce (tutte IVA compresa): Business One da 9,99 euro al mese, Business Two da 12,99 euro al mese, Business Three da 15,99 euro al mese. Al momento, però, per tutte queste proposte non sono noti i dettagli relativi a minuti, SMS e GIGA di rete mobile inclusi.

Intanto Claudio Barbagallo e Davide Barbagallo, padre e figlio dietro a Feder Mobile S.r.L., hanno dichiarato quanto segue: “Oggi più che mai c’è bisogno di offerte chiare, trasparenti, prive di costi nascosti. Offerte di cui i consumatori si possano fidare a occhi chiusi. Feder Mobile dovrà essere lo specchio delle nostre attività precedenti e rappresentare garanzia di qualità, lealtà e correttezza”.

Restando nel mondo della telefonia mobile, da ieri sono entrate in vigore le rimodulazioni di maggio 2021 per alcune offerte TIM.