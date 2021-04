La Federal Reserve americana sul Bitcoin: "è sempre più simile all'oro"

I continui rimbalzi del Bitcoin evidentemente sono stati oggetto anche del consiglio direttivo della Federal Reserve di Dallas, una delle dodici banche centrali che compongono l'organo statunitense. Particolarmente interessanti sono le dichiarazioni rilasciate da Robert Kaplan, CEO e presidente della banca.

Kaplan, che tra gli altri è anche un ex dirigente della banca Goldman Sachs, nonchè professore all'Harvard Business School, nel corso di una conferenza tenuta venerdì scorso ha riconosciuto che ormai il Bitcoin sia da considerare "una riserva di valore", sempre più simile all'oro.

Discorso diverso per le altre valute digitali che sono allo studio delle banche centrali, ed infatti i'economista ha voluto sottolineare ancora una volta la differenza che c'è tra le valute transazionali e le riserve di valore, inserendo il Bitcoin in quest'ultima categoria che è composta dei beni rifugio in cui le persone investono i risparmi.

Kaplan ha anche posto l'accento sulla volatilità del Bitcoin ed in generale di tutte le criptovalute, ed ha sottolineato che questo aspetto potrebbe impedirgli di diffondersi come mezzo di scambio, ma la situazione potrebbe anche cambiare a lungo termine. Secondo il dirigente la vera innovazione non è rappresentata dalle criptovalute in se, ma dalla piattaforma blockchain e da quelle simili.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 56.293,38 Dollari.