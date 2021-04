Fedez è stato bannato da Twitch: chiuso il canale del presentatore di LOL

La scure di Twitch si è abbattuta anche sul canale ufficiale di Fedez. Come notato da molti utenti sui social, infatti, la piattaforma di Jeff Bezos ha chiuso il canale del rapper e presentatore di LOL.

Dalla giornata di ieri, se si prova ad accedere al canale “Zedef” si vede un messaggio d’errore in cui si legge: “Peccato! A meno che tu non abbia una macchina del tempo, questo contenuto non è disponbile”. Ad essere stato sospeso anche l’amico Homyatol. Entrambi i ban sono stati registrati dal sito web Streambans.

Per Fedez si tratta del primo ban dal sito di streaming, mentre per Homyatol è il quarto.

Nessuna informazione sulle motivazioni che hanno portato i moderatori di Twitch a prendere la decisione. Fedez, almeno al momento, non ha commentato la notizia ma ovviamente potrà appellarsi alla decisione qualora pensi di essere stato vittima di un’ingiustizia.

La notizia arriva proprio poche ore dopol’ufficializzazione della seconda stagione di LOL - Chi Ride È Fuori, lo show comico che è stato il fenomeno delle ultime settimane con sketch che hanno divertito tutti. Ancora più particolare quindi il fatto che Fedez sia stato bannato da una piattaforma che è di proprietà della società con cui ha più volte collaborato negli ultimi mesi.