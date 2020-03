Fedez e Be, nasce Doom Entertainment: un 'sogno di ordinaria follia'

Fedez e Doom: due termini che da oggi hanno uno stretto legame. Infatti, Federico Leonardo Lucia, questo il vero nome del rapper 30enne, ha unito le forze con Be, gruppo quotato al segmento STAR, per mettere in piedi un'azienda che si concentrerà nella produzione e distribuzione di contenuti digitali.

In particolare, stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore e Finanza online, da questa alleanza nasce Doom Entertainment, spin off delle attività di ZDF. Per chi se lo stesse chiedendo, l'acronimo significa "Dream of Ordinary Madness", che possiamo tradurre con "un sogno di ordinaria follia". Be, che è specializzata in servizi IT e business consulting, ha terminato il 2019 con 152,3 milioni di ricavi e acquisirà il 51% della nuova azienda a un costo iniziale di circa 2 milioni di euro.

Fedez ha dichiarato (via Finanza online): "Questo è un cambiamento di passo per noi nella nostra proposta di valore sia per i talenti che per i clienti del branding. [...] Ci mette in uno spazio diverso permettendo al marchio ZDF di fare leva sulle capacità, sul sistema di relazioni, sull'organizzazione e sulla base di clienti di Be".

Insomma, Fedez continua a portare avanti i suoi progetti, puntando sempre di più sul mondo digitale. D'altronde, anche sua moglie Chiara Ferragni ne sa qualcosa.