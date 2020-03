Fedez canta dal balcone della sua casa: che concerto in quel di CityLife!

Dopo aver lanciato una raccolta fondi per la terapia intensiva (che al momento in cui scriviamo ha raccolto oltre 4 milioni di euro), Fedez ha deciso di "allietare" la giornata degli abitanti di CityLife, nota zona di Milano, anche in un altro modo: cantando direttamente dal balcone della sua abitazione.

Il "concerto", trasmesso in diretta sul canale Instagram ufficiale di Fedez, ha visto il rapper posizionare una cassa rivolta verso l'esterno e improvvisare con il microfono in mano, avviando delle canzoni da YouTube tramite un computer portatile. In molti si sono affacciati al balcone e hanno iniziato a cantare e ballare. Persino un gatto è comparso alla finestra. Nel frattempo, da casa, centinaia di migliaia di persone seguivano l'evento. Perché alla fine la musica è anche e soprattutto questo: condivisione.

Fedez si è detto contento del bel momento e del fatto che gli abitanti della zona abbiano risposto in modo positivo alla sua iniziativa. Tra i brani proposti dal rapper, diventato "DJ" per l'occasione, oltre all'immancabile inno italiano, "Azzurro" di Adriano Celentano e la sua "Magnifico", realizzata in collaborazione con Francesca Michielin.

Poche ore dopo l'esibizione, Fedez ha voluto ricordare a tutti che esiste una lista delle raccolte fondi ufficiali lanciate in questo periodo: le trovate sul sito ufficiale di GoFundMe. Vi ricordiamo inoltre che molti altri VIP hanno deciso di fare dirette Instagram per "combattere" la noia.