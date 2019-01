Fedez e Chiara Ferragni lanciano la linea d'abbigliamento: il sito va ko in pochi secondi

Nella giornata di ieri Fedez e Chiara Ferragni hanno lanciato i preordini della linea di abbigliamento di "Paranoia Airlines", il nuovo album del rapper milanese. Il riscontro è stato da record, come annunciato anche dalla piattaforma di vendita TeamWorld.

Il sito web è infatti andato ko dopo pochi secondi dall'annuncio della disponibilità, dato dalla fashion blogger ed il marito tramite i rispettivi account Instagram.

Al ritorno online i capi d'abbigliamento sull'e-commerce TheFerragnez sono risultati impossibili da acquistare in quanto non disponibili. Fedez, nelle Storie di Instagram, ha fatto sapere che la piattaforma a cui si è appoggiato per la vendita dei calzettoni, il berretto, il cappello, le felpe, le t-shirt e la tazza ha registrato un nuovo record: 30.000 accessi contemporanei, che hanno provocato il crash del server e quindi l'impossibilità di acquistarlo per i tantissimi utenti e fan che volevano portare a casa un pezzo della collezione.

"L’e-commerce TheFerragnez è stato lanciato nel tardo pomeriggio del 21 gennaio attraverso le storie Instagram di Fedez: immediato il riscontro dei suoi seguaci che si sono riversati su TeamWorldShop polverizzando album e capsule in pochissime ore. Un successo che riempie di gioia anche noi ma che parallelamente ci porta a scusarci con tutti coloro che hanno riscontrato problemi nell’acquisto a causa dell’altissimo numero di utenti connessi" si legge in un comunicato dei gestori.