Fedez e Chiara Ferragni lanciano una raccolta fondi per il Coronavirus: donato oltre 1Mln

Fedez e Chiara Ferragni (The Ferragnez) hanno deciso di lanciare una raccolta fondi pensata per aiutare l'attivazione di una nuova terapia intensiva presso l'Ospedale San Raffaele di Milano, in modo da fronteggiare al meglio le problematiche legate al Coronavirus. L'iniziativa è stata condivisa da molti altri personaggi famosi.

La raccolta fondi, che è stata avviata nella mattina del 9 marzo 2020 e al momento in cui scriviamo ha già raccolto più di 1,5 milioni di euro grazie alle oltre 90.000 persone che hanno donato, è accessibile mediante il sito ufficiale di GoFundMe, piattaforma americana di crowdfunding. I dati richiesti sono semplicemente nome, cognome, Paese, codice postale, numero di carta di credito o di debito (sono accettati i circuiti VISA, MasterCard, Discover Card e American Express), mese di scadenza, anno di scadenza e codice di sicurezza.

Per quanto riguarda i dettagli della raccolta fondi, vi rimandiamo al video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Fedez (che potete vedere anche tramite il player presente qui sotto). Riportiamo inoltre la descrizione dell'iniziativa: "In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente.

Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare l'attivazione di una nuova terapia intensiva presso l'Ospedale San Raffaele di Milano. In questo momento le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono:

- Ventilatori

- Dispositivi di ventilazione non invasiva

- Monitoraggio emodinamico

- Monitor

Anche una piccola donazione può fare la differenza.

Siamo in stretto contatto con i medici dell'ospedale San Raffaele di Milano. I fondi raccolti saranno direttamente devoluti all'ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva".

Insomma, la raccolta fondi è per una buona causa e anche una piccola donazione (es. 5 euro) può fare veramente la differenza in questi casi. Stando anche a quanto riportato da ilPost, Fedez e Chiara Ferragni hanno promesso di fare una donazione privata da 100.000 euro.

Visto che si sta parlando di Coronavirus, vi ricordiamo che è importante informarsi tramite fonti ufficiali, come il sito del Ministero della Salute e il portale della World Health Organization (in inglese).