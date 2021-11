Fedez e il dominio delle elezioni 2023? Era una trovata pubblicitaria per il nuovo album

Cinque giorni fa Fedez ha registrato un dominio chiamato “fedezelezioni2023.it”, segnalato ancora soltanto come acquistato e senza indicazione alcuna dei contenuti. La stampa italiana ha discusso animatamente sulla possibile discesa in campo del noto cantante ma, come alcuni presagivano, si tratta solamente di una trovata pubblicitaria.

Il rapper Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ha oggi svelato l’arcano pubblicando su Twitter una serie di post e mini video dedicati al lancio del suo nuovo album Disumano, assieme agli hashtag #ioscelgodisumano #26novembre e #fedezelezioni2023. Inutile dire che nel pomeriggio odierno gli argomenti di tendenza del social di Jack Dorsey sono dominati dall’artista italiano e dai commenti dei fan, dovuti principalmente alla chiara presa in giro di politici e giornalisti italiani.

Il video pubblicitario pubblicato in queste ore è una evidente “frecciatina” alla classe dirigente del Belpaese, tra l’altro lanciata imitando l’iconico discorso della discesa in campo di Silvio Berlusconi. Fedez l’ha architettata a dovere in ogni dettaglio, infine lanciando il “movimento politico” Disumano. Si tratta ovviamente di una trovata pubblicitaria, sebbene non siano mancati dubbi a giornalisti e politici italiani.

Lo stesso Fedez, giusto in precedenza alla pubblicazione di questo video, ha colto l’occasione per prendersi gioco di molteplici personalità – specialmente televisive – che hanno parlato in più occasioni della sua possibile entrata nella scena politica, il tutto a partire solamente dal fantomatico dominio acquistato dalla società ZDF di proprietà del rapper e influencer. Bisogna ammettere che i suoi numerosi commenti in merito allo stop al Ddl Zan e la sua accusa in occasione del Concertone del Primo Maggio potrebbero avere ulteriormente depistato la critica.

Ciononostante, è ormai palese il vero intento di Fedez: una trovata pubblicitaria di successo, una “trollata” ai personaggi televisivi e alla stampa italiana.