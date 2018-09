Fedez ci fa sapere le statistiche del suo profilo Instagram a qualche ora dal matrimonio

E' arrivato il giorno del matrimonio della coppia Chiara Ferragni e Fedez, che sta monopolizzando televisioni, giornali e siti web. Ebbene, in mezzo a questa miriade di notizie più o meno coinvolgenti, il rapper 28enne ha deciso di fornirci, a poche ore dalle nozze, qualche interessante dato in merito al suo profilo Instagram.

In particolare, Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, ha deciso di rendere pubbliche le statistiche relative alle visualizzazioni delle sue ultime Storie su Instagram, legate proprio al matrimonio. Ebbene, come potete vedere dalla schermata presente qui sotto, il video che ritrae la limousine che gli amici hanno preparato al rapper, rilanciato anche da testate come Repubblica, ha totalizzato ben 2,3 milioni di visualizzazioni. Non sono da meno le due Storie seguenti, che hanno tenuto 2,2 milioni di persone incollate allo schermo.

A uno sguardo poco attento, questi numeri potrebbero sembrare normali, visto che il profilo Instagram di Fedez raccoglie 6,3 milioni di follower. Tuttavia, però, vi ricordiamo che i risultati in questione sono stati ottenuti in 24 ore e risultano, quindi, particolarmente alti, specialmente per gli standard italiani, tanto da aver portato il rapper a ringraziare i fan per il traguardo raggiunto.

In molti, a questo punto, si sono chiesti che numeri abbia macinato la compagna Chiara Ferragni, visti i suoi 14,1 milioni di follower su Instagram.