Fedez e Fabri Fibra con J-Ax e altri: tutto pronto, come ascoltare il brano

Fedez e J-Ax sono tornati a cantare sulla stessa base, su cui ha "steso" le sue rime anche Fabri Fibra. Non è finita qui: c'è anche Marracash. I meno informati di voi si staranno sicuramente chiedendo cosa sta succedendo: ve lo spieghiamo noi.

Perché Fedez, Fabri Fibra, J-Ax e Marracash cantano insieme

Ebbene, come vi abbiamo preannunciato qualche giorno fa, è stata lanciata l'iniziativa #ItalianAllStars4Life, pensata per sostenere la Croce Rossa Italiana. In particolare, sul sito del progetto si legge: "L'iniziativa sostiene Il Tempo della Gentilezza, progetto della Croce Rossa Italiana a supporto delle persone più fragili colpite dall'emergenza Covid-19".

Insomma, molti artisti italiani hanno deciso di unire le proprie forze e di cantare sulla stessa base, ovvero quella del remix di "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano. Il brano è prodotto da Takagi & Ketra e Dardust e mixato da Pinaxa.

La lista degli artisti coinvolti nel remix di "Ma il cielo è sempre più blu"

Se vi state chiedendo quali sono tutti gli artisti coinvolti nel progetto, riportiamo di seguito la lista completa: Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D'Alessio, Cristina D'Avena, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi, Ornella Vanoni e Alessandro Gaetano.

Come ascoltare il brano

Se vi state chiedendo come ascoltare la canzone, dovete sapere che uscirà su tutte le principali piattaforme di streaming a partire dalla mezzanotte dell'8 maggio 2020 (ovvero stanotte). Il video è già stato mandato in onda su Rai 1 dopo il TG1 delle 20 di oggi 7 maggio 2020, mentre nel pomeriggio è stata effettuata una diretta sul canale Twitch di Amazon Italia in cui è stato presentato il brano. Al momento in cui scriviamo, non sono disponibili repliche, quindi, se ve lo siete perso, dovete attendere la mezzanotte per ascoltare il brano.

Come donare alla Croce Rossa Italiana

Se avete intenzione di donare alla Croce Rossa Italiana, è possibile farlo tramite il sito ufficiale. Per il resto, i metodi per donare alla CRI non mancano di certo. Ad esempio, anche noi di Everyeye abbiamo attivato una raccolta fondi (il 100% del ricavato viene devoluto alla Croce Rossa Italiana, quindi potete utilizzare il metodo che preferite, se volete/potete donare qualcosa). In alternativa, Amazon ha abilitato un pulsante dedicato alle donazioni sul sito ufficiale dell'iniziativa, quindi potete passare anche per Amazon Pay.