Fedez e J-Ax 'accendono' San Siro con 'Ok Google' davanti a 80mila spettatori

Come ben saprete, si è tenuto questa notte il concerto di J-Ax e Fedez allo stadio San Siro, che ha visto la partecipazione di molti ospiti, tra cui figurano Gué Pequeno, i The Kolors, Francesca Michielin e Levante. Ebbene, durante il concerto, il dinamico duo si è servito di una "amico speciale" per "accendere" San Siro: Google Assistant.

Potete vedere l'accensione dei braccialetti al polso degli spettatori tramite "Ok Google" andando al minuto 54:05 tramite il player presente qui sopra. "La Finale", così è stato battezzato il concerto, si è tenuta davanti a quasi 80mila spettatori. Insomma, l'evento è stato un successo e non può che essere un buon inizio per la campagna di comunicazione dedicata a Google Assistant.

Infatti, "l'accensione" dello stadio rientra proprio nella campagna italiana del colosso di Mountain View, che prevede anche la trasmissione di spot pubblicitari online, in radio e in televisione. Questa si focalizzerà sui momenti di vita quotidiana in cui l'assistente Google può darci una mano concretamente. Tra i personaggi famosi coinvolti troviamo Gennaro Gattuso, Elisabetta Canalis e Alessandro Borghese, oltre allo stesso Fedez.

"Capita a tutti di aver bisogno di una mano, di un’informazione o di una risposta e l’Assistente Google è stato creato proprio con questo obiettivo: rendere la nostra vita più semplice, trovando queste risposte o svolgendo semplici azioni" ha dichiarato in merito Vincenzo Riili, direttore Marketing della società californiana in Italia.