Fedez e J-Ax, come vedere il concerto completo gratis in streaming? La guida

Un importante evento musicale si sta per svolgere dinanzi il Duomo di Milano. Di mezzo ci sono Fedez e J-Ax e si mira a fare del bene, oltre che a divertirsi in modo rilassato. In questa sede approfondiamo tutti i dettagli sul concerto.

La scaletta dell'evento LoveMi: chi salirà sul palco

Fedez ha spiegato tramite le sue Storie Instagram che lui e J-Ax dovrebbero salire sul palco attorno alle ore 22. Ci si aspettano hit provenienti dal loro repertorio estivo, ma l'evento inizierà alle ore 18 del 28 giugno 2022 e ci saranno molti altri artisti a salire sul palco. Sembra infatti che J-Ax e Fedez saranno gli ultimi a esibirsi. Prima di loro, in ordine, dovrebbero esserci Caneda, MYDRAMA, Frada, Cara, PAULO, Beba, Rosa Chemical, Rose Villain, MILES, Mara Sattei, Nitro, Ariete, M¥SS KETA, Lazza, Dargen D'Amico, Rhove, Paky, Shiva, Ghali, Tananai e Tedua.

Il concerto gratuito sarà a fin di bene, in quanto è stato spiegato che l'evento "verte anche a raccogliere fondi per Together to Go (TOG), fondazione specializzata nella riabilitazione di bambini e bambine con problematiche neurologiche complesse". Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al portale ufficiale della Fondazione TOG.

Come vedere in streaming il concerto completo di Fedez e J-Ax in Duomo

Per quel che riguarda la possibilità di vedere l'evento, la prima ora, dalle 18:00 alle 19:00 (le esibizioni da Caneda a Beba), sarà disponibile esclusivamente in streaming su Mediaset Infinity. Potete dunque fare riferimento al sito Web ufficiale di Mediaset Infinity (o all'apposita app per dispositivi mobili, scaricabile dal Play Store di Google o dall'App Store di Apple) per prendere visione del concerto. Dalle ore 19:00 inizieranno le trasmissioni anche sul classico canale TV Italia 1. Insomma, i modi per prendere visione di LoveMi non mancano di certo: tuttavia, se non volete perdervi neanche un minuto dell'evento, fareste bene a passare per lo streaming.