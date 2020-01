Fedez e Luis Sal stanno lavorando ad un nuovo progetto: 'Domenica spacchiamo internet'

Coloro che hanno avuto modo di seguire su Instagram il popolare youtuber Luis Sal, avranno sicuramente notato che dalla scorsa estate è spesso stato in compagnia di Fedez e Chiara Ferragni. Nella giornata di ieri il rapper milanese ed il bolognese hanno annunciato che i frutti di questa collaborazione saranno visibili da domenica prossima.

In una storia pubblicata su Instagram, infatti, Fedez e Luis Sal hanno affermato che "domenica spacchiamo internet". Il breve messaggio, in cui il marito della Ferragni ha voluto abbassare le aspettative in quanto "non è così come ce lo aspettavamo, ma è fatto col cuore e sarà una cosa nuova di quest'anno", è stato registrato in un studio hi-tech in cui si intravedevano microfoni, videocamere di ultima generazione e schermi giganti.

Al momento non è noto che tipo di progetto abbiano partorito i due. Secondo molti potrebbe trattarsi di una collaborazione musicale, visto che Luis Sal la scorsa estate si era improvvisato cantante durante le vacanze, mentre per altri la presenza delle videocamere lascerebbe intendere un possibile progetto su YouTube, dove il content creator emiliano vanta un'ampia base di follower.

Fedez e Luis Sal hanno partecipato anche a Celebrity Hunted lo scorso Ottobre insieme ad altri VIP. Il reality Amazon dovrebbe vedere la luce prossimamente.