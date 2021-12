Fedez, Maneskin, Green Pass e Spiderman: Twitter svela gli argomenti del 2021

A pochi giorni dall'annuncio degli argomenti più cercati su Google nel 2021, anche Twitter ha pubblicato il rapporto globale "Un anno di Twitter", che scatta una fotografia su quelli che sono stati i topic più cercati dagli utenti nel corso dell'anno che si sta per concludere.

Come sempre, queste analisi riflettono a pieno quelle che sono state le tendenze del 2021, e non è un caso che tra i protagonisti ci siano i numerosi successi sportivi della nostra nazione, tra cui la vittoria ad Euro 2020 ed i trionfi delle Olimpiadi. Tra i protagonisti c'è anche la band del momento: i Maneskin che stanno riscuotendo un successo incredibile e che nel 2021 hanno fatto il pieno di premi.

L'analisi, effettuata dal 1 Gennaio al 15 Novembre 2021, mostra che il tweet che ha ricevuto più like e retweet è stato quello di Fedez in occasione della sua partecipazione al Concerto del Primo Maggio della Rai, che scatenò un vero e proprio caso politico tra i vertici della TV pubblica.

Al secondo posto c'è un tweet pubblicato proprio dall'account ufficiale Twitter in occasione del massiccio Facebook down dello scorso Ottobre. Nella top 10 italiana anche il tweet di Cecilia Strada in cui ha annunciato qualche mese fa la morte del papà, Gino Strada, il fondatore di Emergency.

Spostandoci all'estero, tra i tweet che hanno ricevuto più like c'è quello di Joe Biden il giorno dell'insediamento alla Casa Bianca. Tra i post con più retweet c'è anche spazio per un post della NASA contenente la prima foto scattata dalla sonda Perseverance.

In termini di argomenti, quelli che hanno attirato più discussioni sono stati ovviamente il Covid19, ma anche il Green Pass ed il DDLZan.

Per quanto riguarda le personalità più citate, al primo posto domina la band sudcoreana dei BTS, seguita da Louis Tomlinson degli One Direction, seguito da Matteo Salvini e Matteo Renzi.

Passando alla musica, il fenomeno musicale sono stati i Maneskin: la band romana ha infatti pubblicato il terzo tweet con più like dell'anno, all'indomani della vittoria a Sanremo 2021.

Il film più discusso su Twitter in Italia è stata la Zack Snyder's Justice League, ma ovviamente c'è spazio al secondo posto anche per Spider-Man: No Way Home, in uscita il 15 Dicembre 2021 nei cinema.