Fedez punta su progetti Kickstarter in diretta su Twitch: il nuovo format

Nella giornata di oggi 30 novembre 2020 ha fatto il giro del Web la notizia dell'apertura del canale ufficiale di Fedez su Twitch. Infatti, il noto rapper italiano ha deciso di puntare sulla piattaforma di proprietà di Amazon per avere un contatto più diretto con il pubblico.

In realtà, chi segue attentamente il mondo dello streaming sa bene che Fedez ultimamente si sta aprendo particolarmente al Web, come conferma anche la recente intervista con Dario Moccia (già in quell'occasione avevamo trattato l'avvio del canale Twitch del rapper). L'arrivo di un personaggio così conosciuto ha chiaramente portato altro pubblico sulla piattaforma di Amazon, proprio come era avvenuto tempo fa con altre personalità, ad esempio Fabio Rovazzi.

In ogni caso, Federico Leonardo Lucia, questo il nome dell'artista 31enne, non si è semplicemente limitato ad approdare sulla piattaforma con contenuti legati al gaming e simili, ma ha anche deciso di dare vita a format diversi dal solito. In particolare, nel corso di una diretta andata in onda nella giornata del 29 novembre 2020, che potete rivedere in replica mediante il canale Twitch zedef, il rapper ha deciso di puntare in live su alcuni progetti interessanti presenti sulla nota piattaforma di crowdfunding Kickstarter.

Si tratta, dunque, di una "rubrica" tech che porta alla scoperta di nuovi prodotti, un format che Fedez ha descritto, senza troppe pretese, come lo "Shark Tank italiano".