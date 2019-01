Fedez 'regala' i capi d'abbigliamento: sito ko e rivendite su eBay a oltre 3500 euro

Come vi abbiamo già fatto sapere in questa news, Fedez e Chiara Ferragni hanno recentemente deciso di lanciare la linea d'abbigliamento "Paranoia Airlines", che si abbina al nuovo album del rapper. Il sito era già andato offline nelle prime ore, ma dopo l'annuncio del "regalo" è rimasto inaccessibile per molto tempo.

Infatti, Fedez ha dichiarato attraverso le sue Storie di Instagram che, visto che alcune persone stavano rivendendo su eBay le sue felpe a prezzi spropositati, ora la capsule collection è disponibile in quantità illimitata, in modo da rendere essenzialmente inutile la rivendita da parte di terzi. Al momento in cui scriviamo, tuttavia, il sito ufficiale è ancora offline e non siamo quindi riusciti a capire meglio i dettagli di questa promozione. Non ci resta che attendere per saperne di più.

"Mi faccio carico io di tutto: da adesso riapriamo l'e-commerce e metto quantità illimitate di capi. Dovete solo darmi 15 giorni per mandarli in produzione e per spedirveli. Però preferisco regalarvele io che andare a spendere 200 euro su eBay (inizialmente le offerte raggiungevano quella cifra, ndr). [...] Non comprate niente su eBay e a voi che rivendete le cose... [...] non ha senso, perché ve le regalo io", ha dichiarato il rapper in una delle sue Storie Instagram.