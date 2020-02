Fedez riprende in video il party esclusivo degli Oscar, ecco Kim Kardashian e Kanye West

Dopo aver lanciato il loro nuovo progetto, ovvero il canale YouTube "muschio selvaggio", il rapper Fedez e lo YouTuber Luis Sal stanno realizzando a profusione dei contenuti in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico italiano della piattaforma di Google. Tra questi, troviamo un "dietro le quinte" di un evento esclusivo a Los Angeles.

In particolare, Fedez e sua moglie Chiara Ferragni si sono recati all'after party organizzato in seguito alla nottata degli Oscar 2020, tenutasi lo scorso 10 febbraio. In quest'occasione, il rapper ha deciso di chiamare il suo amico Luis Sal tramite Skype per mostrargli cosa accade solitamente a un party del genere. Ovviamente, tutto è stato ripreso e pubblicato nel video che potete vedere qui sopra.

Nel corso di quest'ultimo, Fedez riesce a incontrare, o perlomeno "vedere", innumerevoli personaggi famosi, da Marilyn Manson a uno degli attori di "Breaking Bad", passando per Donatella Versace, Kim Kardashian/Kanye West e per "qualcuno di grosso" (che nemmeno Chiara Ferragni è riuscita a riconoscere). Alla domanda relativa alle differenze tra un after party italiano e uno a Los Angeles, Fedez ha risposto: "Qui sono tutti veramente famosi. Non è che c'è il tipo che ha fatto il Grande Fratello".

Insomma, Fedez ne ha fatta un'altra delle sue. Chissà cosa si inventerà insieme al suo amico Luis Sal nelle prossime "puntate" di "muschio selvaggio".