Da Fedez a Rudy Zerbi, passando per Beppe Sala: tutti uniti per #milanononsiferma

Le problematiche di questi giorni, ormai note a tutti, stanno causando dei disservizi a Milano, ma gli abitanti della città del Duomo vogliono dimostrare di essere più uniti che mai. Per questo motivo, Beppe Sala, sindaco del capoluogo della Lombardia, ha deciso di realizzare e condividere un video in cui viene ribadito che Milano non si ferma.

In particolare, come potete vedere nel profilo Instagram ufficiale dello stesso Sala, attraverso il contenuto multimediale viene lanciato l'hashtag #milanononsiferma. Nel video, le scritte compongono le frasi: "Milano. Milioni di abitanti. Facciamo miracoli ogni giorno. Abbiamo ritmi impensabili ogni giorno. Portiamo a casa risultati importanti ogni giorno. Perché ogni giorno non abbiamo paura. Milano non si ferma. [...] L'Italia non si ferma".

Dopo la condivisione del contenuto da parte del sindaco di Milano, il video è diventato rapidamente virale e l'hashtag #milanonsiferma è stato utilizzato da molte persone per rilanciare il messaggio di Sala. Da Fedez a Federica Panicucci, passando per Rudy Zerbi e Francesca Cavallin, tutti, VIP e non, uniti per un'unica causa: non fermarsi e non avere paura.

Per una volta, dunque, i social uniscono e lanciano un messaggio positivo, mettendo da parte qualsiasi tipo di polemica. "Da oggi la nostra parola chiave deve essere 'resilienza', la capacità di noi tutti di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Tutti insieme ce la faremo", ha scritto Federica Panicucci sul suo profilo Instagram ufficiale.