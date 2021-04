Fedez torna su Twitch: ripristinato il canale del rapper e presentatore di LOL

Importanti aggiornamenti sulla questione legata al ban di Fedez da Twitch, a cui abbiamo dedicato ampio spazio su queste pagine. Da qualche istante infatti è tornato nuovamente attivo il canale ufficiale Twitch del presentatore di LOL.

Collegandosi al profilo Zedef di Twitch, infatti, si riesce ad accedere regolarmente all'account e programmazione. Non sembrano essere state eliminate nemmeno le clip, ed infatti nei video in primo piano troviamo un breve video datato 4 giorni fa, mentre tra le trasmissioni precedenti non è presente alcun filmato.

Nella giornata di ieri, aprendo il canale si visualizzava il messaggio d'errore “Peccato! A meno che tu non abbia una macchina del tempo, questo contenuto non è disponibile”, ma evidentemente Fedez ed i gestori hanno inviato reclamo a Twitch, che ha provveduto a ripristinare il tutto.

Non è stato invece revocato il ban dal profilo di Homyatol, che è arrivato alla quarta sospensione.

Secondo quanto affermato da Panetty, Fedez "è stato chiaramente, anzi forse, bannato perché Federico ha fatto vedere il c**o da LOL, LMAO, lo sapevamo tutti che poteva succedere. Quindi Federico e Andrea, per la stessa motivazione. È logico". Dai diretti interessati al momento ancora non sono arrivati commenti, ma la buona notizia è che Fedez potrà riprendere a streammare della sua "Tana del Boomer".