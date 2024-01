Fedez su Twitch e il lavoro dello streamer: "porsi delle domande sulla salute mentale"

L'ormai onnipresente Fedez ha rilasciato delle dichiarazioni non di poco conto sul mondo di Twitch e dello streaming in generale. Il rapper si è inoltre soffermato sulla sua avventura, risalente a qualche anno fa, legata al canale Twitch zedef.

A tal proposito, al minuto 06:50 circa della puntata 137 del podcast Muschio Selvaggio su YouTube, che vede come ospiti David Parenzo e ilGabbrone, il rapper afferma: "credo che il mondo di Twitch e dello streaming in generale debba porsi delle domande sulla salute mentale dei propri Content Creator".

Non è la prima volta che Fedez si espone sulle modalità di trasmissione che gli streamer sono soliti adottare sulla piattaforma di proprietà di Amazon (e chiaramente nel mondo dello streaming in generale). Tuttavia, questa volta il rapper ha deciso di scendere maggiormente nel dettaglio della sua esperienza.

"Ho provato a streammare in pandemia per sei mesi, una roba del genere. Ragazzi, ero prosciugato. [...] Avevo un contratto: più streammavo, più soldi mi davano. [...] Dovevo mantenere tot ore per ricevere un sacco di soldi, ok? Ragazzi, non ci sono riuscito. [...] Devi stare otto ore da solo: hai solo una telecamera, senza redazione. Devi organizzare un palinsesto. Dopo un po', non sai più cosa dire", ha spiegato il rapper. Invitandovi a prendere visione del filmato integrale per comprendere meglio il contesto delle affermazioni, di certo quelle di Fedez sono dichiarazioni che possono far riflettere.