Fedez e il video con Tha Supreme su GTA 5: gli avvocati fermano tutto

Fedez e Tha Supreme, due dei rapper più noti della scena italiana, hanno recentemente deciso di girare il video del loro nuovo brano su un noto server RP di GTA 5. C'è persino stata una diretta streaming su Twitch in cui gli spettatori hanno potuto vedere il "dietro le quinte". Tuttavia, gli avvocati hanno bloccato tutto.

Infatti, come annunciato da Fedez tramite una Storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, la pubblicazione del video di "Game Freestyle" è stata interrotta, perlomeno per il momento. Infatti, Federico Leonardo Lucia, questo il vero nome del rapper 31enne, ha affermato: "Oggi (26 maggio 2021, ndr) doveva uscire il videoclip con Tha Supreme e Young Miles (il producer, ndr), che aveva montato personalmente Tha Supreme. [...]

Ha lavorato giorno e notte per tre giorni. Il video era pronto. Questa mattina gli avvocati di GTA ci hanno detto che non possiamo utilizzare le immagini per il video". Il rapper non ha fornito ulteriori dettagli in merito a quale sia il problema, ma presumibilmente potrebbe trattarsi di una questione relativa al copyright. Ricordiamo che Grand Theft Auto V è un titolo sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games.

Da non sottovalutare inoltre il fatto che il video è stato registrato in un server RP, in cui alcuni giocatori hanno anche fatto uso di contenuti creati dalla community. In ogni caso, per il momento le uniche informazioni sulla vicenda arrivano direttamente da Fedez.