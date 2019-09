Ecco Fedor, il robot umanoide inviato sulla Stazione Spaziale, che usa un trapano

Fedor, in poche parole, è un robot umanoide russo che replica i movimenti di un operatore e compie una serie limitata (per adesso) di azioni in modo autonomo. Attualmente il robot è in servizio presso la Stazione Spaziale Internazionale.

È stato lanciato dalla Terra il 22 agosto 2019 e, il 27 agosto 2019, l'astronave Soyuz si è ancorata perfettamente (dopo un piccolo ritardo) alla stazione orbitante. Il robot sarà "ospite" dell'ISS per una settimana (fino al 7 settembre).

L'umanoide robotico può eseguire diversi movimenti automatici, ma anche imitare i movimenti di un essere umano (per fare ciò, un utente umano deve prima indossare dei sensori per guidarlo). Quest'ultima particolare funzione potrà essere utilizzata per eseguire compiti pericolosi, sia nello spazio che sulla Terra.

Fedor ha anche un profilo Twitter, che ha recentemente aggiornato con un video (che troverete in calce all'articolo) in prima persona. Nel filmato di pochi secondi è possibile osservare il robot mentre usa un trapano, per poi asciugarsi il "sudore" con un asciugamano (sotto la costante supervisione del cosmonauta russo Aleksej Nikolaevič Ovčinin).

La Stazione Spaziale Internazionale è il terreno di prova perfetto per testare simili automi. Questo non è il primo robot ad arrivare nello spazio, nel 2011 la NASA inviò alla stazione Robonaut 2, un robot umanoide con gli stessi obiettivi di Fedor.