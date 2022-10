Il fegato umano può vivere e funzionare fino a un'età che non ti aspetti

La maggior parte degli esseri umani non arriva a vivere fino a un secolo, anche se Jeff Bezos sta proprio cercando un elisir di lunga vita, ma i nostri fegati invece possono farlo! Esiste, infatti, un numero piccolo ma crescente di "super fegati" che sono stati trapiantati e sono rimasti funzionali per un'età cumulativa di oltre 100 anni.

Questi organi, chiamati con l'altisonante nome di "centurion livers", potrebbero essere "riutilizzati" man mano che ampliamo il pool di potenziali donatori. Secondo quanto riportato da uno studio, dei 253.406 fegati trapiantati tra il 1990 e il 2022, 25 hanno ottenuto lo status di "centenari" con un'età cumulativa di 100 anni o più.

I 25 organi in questione sono stati poi studiati dagli addetti ai lavori. "Abbiamo esaminato la sopravvivenza pre-trapianto - ovvero l'età del donatore - e per quanto tempo il fegato è sopravvissuto nel ricevente", ha dichiarato l'autore principale dello studio Yash Kadakia, uno studente di medicina presso la University of Texas Southwestern Medical School.

I "centurion livers" tendevano a provenire da donatori più anziani, con un'età media di 84,7 anni rispetto ai fegati che avevano un'età media del donatore di 38,5 anni. L'età più anziana e una migliore salute del donatore erano entrambe associate a fegati che sono rimasti funzionali per l'incredibile numero di oltre 100 anni.

Gli organi longevi avevano anche livelli più bassi di transaminasi, associati a complicazioni durante il trapianto di fegato. "In precedenza tendevamo a evitare l'uso di fegati di donatori più anziani", ha affermato la coautrice dello studio Christine S. Hwang, professoressa associata di chirurgia al Southwestern Medical Center. "Se riusciamo a capire cosa c'è di speciale tra questi donatori, potremmo potenzialmente ottenere più fegati disponibili da trapiantare e avere buoni risultati."

A proposito, ma quanti anni ha il tuo fegato? La risposta ti lascerà di stucco.