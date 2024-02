Il paese più felice del mondo non è quello che pensate: resterete sorpresi

Quando pensiamo ai paesi più felici del mondo, la nostra mente corre spesso verso le nazioni scandinave, famose per i loro alti livelli di benessere e soddisfazione della vita. Tuttavia, una recente ricerca ci invita a spostare lo sguardo verso realtà molto diverse, lontane dai riflettori dei classici sondaggi sulla felicità.

Questo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, ha esplorato la felicità in 19 comunità indigene e locali sparse per il globo, scoprendo che, nonostante i bassi redditi e una vita lontana dagli standard delle economie industrializzate, queste popolazioni godono di livelli di soddisfazione della vita sorprendentemente alti.

Attualmente il punteggio medio di felicità globale è di 6.8 su 10, mentre alcune di queste comunità superano addirittura i paesi al vertice del World Happiness Report, con punteggi che sfiorano l'8 su 10. Questi dati suggeriscono che la felicità umana può fiorire anche in assenza di una grande ricchezza materiale, trovando radici più profonde in elementi come il sostegno sociale, la spiritualità e il legame con la natura.

La ricerca sottolinea come queste società, nonostante storie di marginalizzazione e oppressione, riescano a mantenere un alto livello di contentezza, offrendo preziose lezioni sulla sostenibilità e su come sia possibile raggiungere la felicità senza perseguire una crescita economica intensiva in risorse... è proprio vero che i soldi non fanno la felicità.