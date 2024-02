I felini non domestici non sanno fare questa cosa comune nei gatti di casa

Jennifer Vonk, Professoressa presso l'Oakland University in Michigan, insieme al dottorando Taylor Crews e al loro team, ha sottoposto all'ascolto di registrazioni di voci umane una serie di gatti esotici. Tali voci erano divise per essere familiari e non per i felini dell'esperimento.

I risultati della ricerca hanno dimostrato che i felini reagiscono più prontamente e intensamente alle voci conosciute, mostrando comportamenti come la rotazione della testa e il movimento delle orecchie. Insomma, i gatti sono tanto attratti dall'erba gatta quanto da una voce familiare. Tale reazione era più marcata e prolungata in risposta alle voci familiari rispetto a quelle sconosciute, suggerendo una capacità distintiva di riconoscimento vocale indipendente dall'addomesticamento o dalla storia sociale dell'animale.

Contrariamente alle aspettative, non c'è stata una differenza significativa nella risposta tra i felini allevati dagli umani e quelli cresciuti dalle madri, indicando che il contatto stretto con gli umani potenzia la loro abilità di distinguere le voci, a prescindere dal loro background. Questa scoperta contraddice l'idea che le specie meno sociali siano prive di tali abilità socio-cognitive e sfida l'immagine di felini distaccati e meno socievoli rispetto ad altri animali.

L'interesse e lo studio della professoressa Vonk non si ferma qui: ulteriori ricerche sono in corso per capire se i felini cercano l'interazione con umani familiari di fronte a compiti insolubili e per esplorare il riconoscimento di umani familiari anche in serpenti e gufi. Questi studi potrebbero rivelare aspetti fondamentali della cognizione sociale negli animali e influenzare positivamente le pratiche di cura e il miglioramento del benessere.