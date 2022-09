Le femmine di colibrì si 'travestono' da maschi per evitare le molestie

Dopo averli definiti come gli uccelli più colorati in assoluto, ecco l'ennesima curiosità sui piccoli colibrì, che vi lascerà sicuramente senza parole!

Si tratta nello specifico dei colibrì giacobino dal collo bianco. Da giovani sfoggiano un piumaggio blu e bianco mentre nell'età adulta, troviamo da una parte i maschi che tendono a mantenere questi colori, a differenza delle femmine che invece li modificano, presentandosi di verde e bianco.

Tuttavia, non tutte le femmine seguono tale trasformazione, circa il 20% di queste infatti sfida tale norma. Ma perché alcune si comportano così? Uno studio della Cornell University e della Columbia University, riferisce che le femmine adulte imitano l'aspetto maschile ma non il comportamento, ed inoltre, anche le dimensioni del corpo e la loro forza non sono affatto simili a quelle dei maschi.

Lo studio dimostra che 1 femmina adulta su 5 con piumaggio simile a quello maschile si sta impegnando in un mimetismo ingannevole allo scopo di eludere l'aggressività dei colibrì maschi. I maschi di questa specie sembrerebbero essere dei veri e propri bulli: difendono il proprio territorio, corteggiano le femmine e combattono duramente.

Tale comportamento deriva proprio dalla loro dimensione corporea sicuramente più grande e dalla loro innata abilità nel combattere. Mimetizzandosi, le femmine di colibrì, a quanto pare andrebbero a subire meno aggressività da parte dei maschi, ottenendo una vita relativamente più semplice e serena.

Come se non bastasse, il colibrì vede dei colori impossibili da immaginare per l'essere umano. Ecco dunque che non è solo nella velocità estrema o nelle piccole dimensioni, che risiedono le loro peculiarità, ma chissà quanto ancora ci resta da scoprire su di loro.