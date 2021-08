Le femmine di questa specie si 'travestono' da maschi per non essere corteggiate

I colibrì sono piccoli uccelli dal metabolismo super e dal volo fulmineo. Sono capaci di guizzare a mezz’aria, grazie alla velocità del battito delle ali, riuscendo addirittura a volare all’indietro. Ma non è il comportamento più bizzarro riscontrato. Alcune femmine di una specie di colibrì si "travestono" da maschi per non essere corteggiate.

Questi animali hanno sempre generato un certo fascino nella comunità scientifica per le loro incredibili caratteristiche, che li rendono capaci di volare attraverso le cascate e di limitare il dispendio metabolico, abbassando la temperatura corporea ad appena 3°C.

La nuova scoperta, distillata dallo studio sui meccanismi di corteggiamento dei colibrì giacobini dal collo bianco, ha identificato un’ulteriore attitudine insolita che riguarda alcune femmine della specie. I colibrì giacobini presentano una differenza morfostrutturale tra gli esponenti maschili e femminili, fenomeno noto come dimorfismo sessuale.

Queste differenze si esplicano mediante una colorazione verde-grigiastra e nera più tenue nelle femmine, mentre nei maschi essa presenta una vivida pigmentazione di colore blu. Una caratteristica tipica della specie è quella di presentare, per entrambi i sessi, un piumaggio giovanile simile agli adulti maschi, e quindi più sgargiante, piuttosto che a quello tenue delle femmine adulte.

“Per gli uccelli è davvero atipico, perché di solito si scopre che quando i maschi e le femmine presentano dimorfismo sessuale, i giovani spesso assomigliano alle femmine adulte, non ai maschi adulti, e questo è vero quasi ovunque per gli uccelli. Era insolito trovarne uno in cui i giovani assomigliassero ai maschi. Quindi, era chiaro che qualcosa era in gioco" ha dichiarato Jay Falk, autore principale della ricerca.



Successivamente alla fase giovanile, i maschi adulti presenteranno una colorazione vivida affine a quella precedente, mentre la maggior parte delle femmine adulte sperimenterà colori più tenui.

Analizzando i comportamenti di nutrizione e corteggiamento, i ricercatori del Cornell Lab of Ornithology e dello Smithsonian Tropical Research Institute, guidati da Falk, hanno individuato uno strano fenomeno associato ad alcune femmine della specie, che consta del mantenimento del piumaggio giovanile, affine alla vivacità maschile, per non essere eccessivamente importunate dai maschi durante il periodo del corteggiamento.

I ricercatori associano il comportamento a diverse concause scatenanti. Tra queste ipotizzano, come più probabile, una causa comportamentale, attuata dalle femmine e volta a dissuadere la controparte maschile. Ciò per evitare di essere infastidite durante l’alimentazione e per preservarsi dalle attitudini aggressive maschili durante le fasi di corteggiamento ed accoppiamento.

Per verificare queste ipotesi i ricercatori hanno eseguito degli esperimenti utilizzando degli esemplari “fittizi” che hanno funto da esca. A riprova delle ipotesi, le esche che presentavano il piumaggio femminile erano importunate molto di più di quelle che presentavano il piumaggio appariscente.

I risultati, inoltre, permettono agli studiosi di inquadrare il fenomeno, attribuendogli una sorta di selezione sociale piuttosto che naturale. Questo perché gli individui che presentano il piumaggio più sgargiante vengono vessati di meno rispetto a quelli che esibiscono la colorazione tenue.