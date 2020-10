Le femmine di talpa, per diventare più forti, sviluppano una curiosa caratteristica

Per aiutare a combattere al meglio e con più rabbia, l'evoluzione ha dato alle femmine delle talpe dei testicoli. Questa caratteristica si chiama ovotestis, ed è semplicemente una gonade con aspetti sia testicolari che ovarici. I ricercatori, proprio recentemente, hanno studiato in modo approfondito questo aspetto.

"Lo sviluppo sessuale dei mammiferi è complesso, anche se abbiamo un'idea ragionevolmente buona dello sviluppo di questo processo", afferma il genetista Darío Lupiáñez del Max Planck Institute for Molecular Genetics. Proprio come un'ovaia dei mammiferi più tipica, gli ovotestis nutrono e rilasciano le uova per la fecondazione.

Sebbene non sia in grado di produrre spermatozoi, ha le cosiddette cellule di Leydig, che gli donano una porzione di androgeni o ormoni sessuali maschili (come il testosterone). "Abbiamo ipotizzato che nelle talpe non ci siano solo cambiamenti nei geni, ma in particolare nelle regioni regolatorie appartenenti a questi geni", afferma il genetista Stefan Mundlos del Max Planck Institute for Molecular Genetics.

Gli esperti hanno scoperto che una regione coinvolta con lo sviluppo testicolare è capovolta, ciò aggiunge un codice extra a una regione che attiva il gene del fattore di crescita dei testicoli FGF9. Per la talpa, l'evoluzione di questa caratteristica è stata una formula vincente per la sopravvivenza della specie.

Un promemoria di quanto la natura possa essere diversificata e incredibile.