Fenicotteri come gli umani: le amicizie durano anni, si sposano e hanno dei nemici comuni

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Behavioral Processes ha scoperto che i fenicotteri formano amicizie con altri membri del loro gregge che durano per anni. Questo gruppo di amici, inoltre, sembrano avere dei "nemici", altri membri del loro gregge con cui combatteranno ed eviteranno attivamente. Insomma, i fenicotteri sembrano essere liceali.

Nello specifico, lo studio ha osservato quattro specie di fenicotteri: caraibici, cileni, andini e minori. Le loro osservazioni comportamentali hanno rivelato che gli uccelli stavano formando complessi legami sociali all'interno del gregge. Coppie "sposate", amicizie tra membri dello stesso sesso e gruppi di amici di 3-4 uccelli sono state osservate in tutte le specie esaminate.

Più erano grandi i greggi (che possono variare da 20 a 140 unità), più mostravano un numero maggiore di relazioni e interazioni sociali. "I nostri risultati indicano che le società di fenicotteri sono complesse. Sono formate da amicizie di lunga data piuttosto che da connessioni casuali e sciolte", afferma il dott. Paul Rose, dell'Università di Exeter. "I fenicotteri non trovano semplicemente un compagno e trascorrono il loro tempo con quella persona. Alcune coppie di sposi trascorrono molto del loro tempo insieme, ma esistono anche molti altri legami sociali".

La socializzazione ha numero maggiore di interazioni durante la stagione riproduttiva primaverile ed estiva rispetto ad altri periodi dell'anno, tuttavia non è finalizzata per questo scopo. Questi animali possono sopravvivere per 40 anni (60 in cattività). I ricercatori del WWT Slimbridge Wetland Centre affermano che alcuni esemplari che si trovano lì dagli anni '60, mostrano legami affettivi con alcuni membri fino ad oggi.

"Sembra che i fenicotteri formino legami sociali per una serie di ragioni, e il fatto che siano così duraturi suggerisce che sono importanti per la sopravvivenza in natura", afferma infine il dott. Rose. "Quando si spostano gli uccelli da uno zoo a un altro, dovremmo stare attenti a non separare i fenicotteri che sono strettamente legati gli uni agli altri."