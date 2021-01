Questi fenicotteri nidificano vicino ad acque corrosive e simili alla candeggina

Il lago Natron è un lago salino della Tanzania che ha un pH di quasi 12, un numero vicino all'acidità della candeggina che si usa in casa. Manco a dirlo, qualsiasi essere umano che provi a farsi un bagno in queste acque ne uscirebbe ustionato, rischiando addirittura la morte. Vi verrebbe da pensare che non ci sia vita in questo luogo? Sbagliato.

Un gruppo di fenicotteri si è adattato per riprodursi nelle condizioni inospitali del Lago Natron. Questo è, infatti, il sito di riproduzione più significativo per i fenicotteri minori (Phoeniconaias minor), la specie di fenicottero più piccola e più diffusa numericamente in assoluto. Le altre forme di vita che possiamo trovare in questo luogo sono colonie di microrganismi estremofili.

Il fenicottero minore riesce a sopravvivere in questo luogo grazie ad uno strato protettivo corneo su zampe e becco, che gli permette di resistere all'acqua estremamente caustica del lago. Diverso tempo fa, il governo della Tasmania voleva costruire una fabbrica di carbonato di sodio nel sito; ma i piani sono stati da allora abbandonati a favore della protezione degli uccelli.

Due milioni di fenicotteri minori vivono in Africa orientale e dipendono tutti dal lago Natron per riprodursi. Tuttavia, i fenicotteri (che hanno comportamenti sociali come gli umani) nidificano sul lago solo quando il livello dell'acqua è abbastanza basso da permettere al centro di seccarsi, qualcosa che accade solo una volta ogni cinque anni circa. Il motivo? Nessuno lo ha ancora capito.