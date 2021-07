Fenomeno di un buco nero previsto da Einstein è stato finalmente osservato: ecco quale

La potenza di un buco nero è così devastante da non far sfuggire dalle sue grinfie nemmeno la luce. I fasci luminosi che vediamo intorno a questi mostri cosmici occasionalmente, però, non sono nient'altro che la luce estrema che si forma ai bordi dal materiale che cade, creando le sorgenti luminose più potenti dell'interno Universo.

Come riportato sull'illustrissima rivista Nature, i ricercatori hanno visto emissioni di raggi X provenienti direttamente da dietro il buco nero supermassiccio al centro della galassia "I Zwicky 18", un oggetto cosmico attivo a circa 800 milioni di anni luce di distanza.

"Qualsiasi luce che entra in un buco nero non esce, quindi non dovremmo essere in grado di vedere nulla di quello che si trova dietro il buco nero", ha dichiarato l'autore principale Dr Dan Wilkins, del Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology a Stanford e SLAC National Accelerator Laboratory.

Ovviamente non si tratta di un motivo inspiegabile che va oltre la nostra conoscenza della fisica, "semplicemente" è stato possibile vedere la luce perché "quel buco nero sta deformando lo spazio, piegando la luce e attorcigliando i campi magnetici attorno a se stesso". Un fenomeno così incredibile è stato previsto per decenni dalla teoria della relatività generale di Einstein, ma questa è la prima volta che la luce proveniente da dietro un buco nero viene vista direttamente.

"Cinquant'anni fa, quando gli astrofisici iniziarono a speculare sul comportamento del campo magnetico vicino a un buco nero, non avevano idea che un giorno avremmo avuto le tecniche per osservarlo direttamente e vedere in azione la teoria della relatività generale di Einstein", ha aggiunto infine il co-autore dello studio Roger Blandford.