Un fenomeno 'misterioso' sta spostando i poli di Marte

I poli di Marte si stanno allontanando leggermente dall'asse di rotazione del pianeta, spostandosi di circa 10 centimetri dal centro ogni 200 giorni circa. Per quale motivo? Gli astronomi non lo hanno ancora capito, ma hanno sicuramente qualche idea in merito a questo strano e inaspettato meccanismo.

Tale fenomeno è noto come l'oscillazione di Chandler e accade già nel nostro pianeta. Si tratta, in poche parole, di una piccola deviazione dell'asse di rotazione terrestre di 9 metri ogni 433 giorni. Ciò rende Marte solo il secondo pianeta conosciuto nell'Universo a mostrare questo fenomeno secondo l'American Geophysical Union (AGU).

Questa oscillazione ha un effetto trascurabile sul nostro pianeta, ma rappresenta ancora un mistero. Gli scienziati avevano calcolato che l'oscillazione sarebbe scomparsa naturalmente entro un secolo dalla sua origine, ma l'attuale oscillazione del nostro pianeta sembra continuare senza fermarsi. Qualcosa riaccende continuamente l'oscillazione, forse una combinazione di cambiamenti di pressione nell'atmosfera e negli oceani.

Lo stesso velo di mistero è presente sull'oscillazione di Marte. Anche questo piccolo spostamento dei poli marziani dovrebbe risolversi naturalmente, secondo il team dietro lo studio (pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters), ma al momento sembra andare abbastanza forte ed è lungi dall'arrestarsi completamente.

Insomma, una caratteristica che rende il Pianeta Rosso ancora più simile alla Terra.