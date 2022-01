Fenomeno che si verifica sulla Terra potrebbe verificarsi anche in altri mondi: ecco quale

In astronomia, viene definita "luce zodiacale" una debole luminosità che appare lungo l'eclittica, in particolare nelle vicinanze del Sole. Quest'ultima viene creata quando la luce solare rimbalza sulla polvere che riempie il sistema solare, i resti di asteroidi polverizzati e la raffica lasciata dalle comete di passaggio.

Secondo una nuova ricerca di un team di astronomi, un fenomeno simile si verifica nei cieli di almeno alcuni esopianeti potenzialmente abitabili. "Se siamo in grado di rilevare la luce zodiacale da un sistema di pianeti lontani, allora questo sistema probabilmente ha componenti come asteroidi e comete, che non possono essere facilmente rilevati direttamente in altri modi", scrive l'autore principale Jian Ge, astronomo dello Shanghai Astronomical Observatory in Cina.

Gli esperti hanno analizzato 47 diversi mondi potenzialmente abitabili studiati dal telescopio spaziale Kepler della NASA. In tutto, gli astronomi hanno poi trovato tre pianeti in cui potrebbe verificarsi la "luce zodiacale": Kepler-69c, Kepler-1229b e Kepler-395c, tutti classificati come "super Terre". La vista in questi pianeti potrebbe cambiare: ad esempio su Kepler-1229b, che orbita intorno a una nana rossa, la "luce zodiacale potrebbe sembrare molto rossa".

Con solo tre possibili candidati su 47, gli scienziati non possono ancora dire se la luce zodiacale sia una vista particolarmente comune su mondi potenzialmente abitabili. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare quando gli astronomi utilizzeranno strumenti più potenti per l'osservazione dell'Universo - come il telescopio spaziale James Webb che è finalmente arrivato a destinazione.