Le ferite di uno squalo raccontano la storia della lotta contro un calamaro gigante

Grazie ad una fotografia che mostra tante cicatrici sferiche sul corpo di uno squalo, è stato possibile documentare la lotta tra questo feroce predatore marino ed un calamaro gigante.

Ci troviamo lungo la costa delle Hawaii dove un fotografo ha scattato una foto molto particolare. A prima vista, essa vede come protagonista un enorme squalo pinna bianca, creatura marina che può superare, con la sua stazza, i due metri di lunghezza. Tuttavia, il fianco dell’animale presentava delle strane cicatrici sferiche. E’ così che, per fare chiarezza su questi segni, la foto viene inviata all’Università della Florida dove le cicatrici vengono subito analizzate e studiate ed il verdetto è stato quanto mai curioso: evidentemente lo squalo ha combattuto contro un calamaro gigante e, durante la lotta, ha ricevuto queste cicatrici di forma sferica. La foto è stata scattata lungo la costa di Kona ed il resoconto dello studio è stato pubblicato sulla rivista Journal of Fish Biology.

La battaglia tra lo squalo ed il calamaro gigante, ci dicono gli scienziati, deve essere avvenuta a grandi profondità dove vivono i calamari. Benché lo squalo passi la maggior parte del tempo a profondità comprese tra i 100 ed i 200 metri, a volte non disdegna di scendere fino a profondità di 1000 metri, regno dei calamari giganti. Ci dicono gli esperti che questo genere di incontri/scontri tra queste due specie sono rari ma non è impossibile che avvengano poiché molti esemplari di squali osservati mostrano queste cicatrici sferiche, da tentacoli, sui loro fianchi. Ciò che invece è difficile o impossibile da capire è la specie esatta del calamaro o chi, tra i due contendenti, abbia iniziato le “ostilità”.

E’ probabile che la causa dell’attacco sia stata l’invasione e quindi la difesa del territorio o che lo squalo abbia deciso di attaccare il calamaro per un rapido e gustoso pranzo. Questa è, secondo gli scienziati, la possibilità più plausibile: in una delle sue scampagnate a grandi profondità lo squalo, dopo essersi imbattuto nel calamaro gigante, lo ha attaccato e questo si è difeso, lasciando sul fianco del predatore i segni dei suoi tentacoli.