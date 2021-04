Fermare un asteroide che minaccia la Terra? Sì, con un missile nucleare

La minaccia di asteroidi potenzialmente pericolosi è e deve essere presa molto seriamente dai governi del mondo. Fu proprio un asteroide a sterminare i dinosauri 66 milioni di anni fa ed giusto, quindi, cercare una soluzione al possibile problema prima che questo si verifichi e sia troppo tardi. Come fare?

Sono tante le opzioni per deviare una pietra cosmica che minaccia la vita sulla Terra, ma senza dubbio quella più efficace è mediante l'utilizzo di un'arma nucleare. La scelta comunemente più semplice ed efficace da intraprendere è quella di cambiare l'orbita dell'asteroide. Una pietra cosmica pericolosamente grande avrà bisogno di una spinta sostanziale per ottenere questo cambio di velocità "minuscolo".

Un'onda d'urto di un'arma nucleare potrebbe, quindi, essere efficace per mandare fuori rotta un asteroide? La risposta è: dipende. "Se l'input di deposizione di energia non è corretto, non dovremmo avere molta fiducia nella deflessione dell'asteroide", ha dichiarato Lansing Horan, studente dell'Air Force Institute of Technology Masters.

Le bombe rilasciano neutroni con energie variabili e la distribuzione varia in base al tipo di esplosione nucleare. Occorre, in poche parole, utilizzare la bomba giusta in base all'asteroide che abbiamo di fronte. Pena la non riuscita deflessione della pietra spaziale. Se invece dovessimo individuare la minaccia all'ultimo minuto, la soluzione migliore è quella di far esplodere il pezzo di roccia.

Si creerebbero frammenti che - al massimo - potrebbero colpire qualche città, "ma almeno non annienterà la razza umana", afferma infine Horan.