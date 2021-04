Per fermare il cambiamento climatico basta piantare più alberi? No

Così come ci insegnano fin da piccoli, gli alberi sono molto importanti per il pianeta, poiché aiutano ad assorbire l'anidride carbonica e creano, a loro volta, l'ossigeno. Ultimamente stiamo vedendo sempre più sforzi per rimboscare nuove aree in tutto il pianeta e, nonostante sia comunque una cosa buona, purtroppo questo non basta.

Secondo una nuova ricerca, infatti, questa azione non può mai essere sufficiente per compensare effettivamente tutto il danno che l'umanità sta facendo al mondo. "Il fatto è che non ci sono abbastanza alberi per compensare le emissioni di carbonio della società - e non ci saranno mai", scrive Bonnie Waring, docente sull'ambiente dell'Imperial College di Londra su The Conversation.

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers For Global Change lo scorso anno, se noi coprissimo ogni singolo centimetro del pianeta con delle foreste, il cambiamento climatico verrebbe ritardato solamente di circa dieci anni sulla base degli attuali tassi di emissione di gas serra. Dopo questo lasso di tempo la quantità di carbonio nell'aria supererebbe ancora una volta la capacità degli alberi di sequestrarla.

Inoltre, piantare nuove foreste lì non dove non servono potrebbe essere controproducente. La coltivazione di alberi in aree non naturalmente idonee potrebbe effettivamente rilasciare ancora più carbonio nell'ambiente. "In qualità di ecologista, temo che una prospettiva semplicistica sul ruolo delle foreste nella mitigazione del clima porterà inavvertitamente al loro declino", continua Waring.

Insomma, cercare di mitigare il cambiamento climatico non è facile e sicuramente non basterà piantare nuovi alberi per farlo, certamente potrebbe aiutare, ma non è la soluzione. Si deve smettere di inquinare: cosa che molti paesi hanno già capito.