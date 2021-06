Fermare il tempo nelle nostre cellule? Sarà possibile con l'acqua pesante

Da un punto di vista fisico, la possibilità di rallentare il tempo è stata finora plausibile solo nel contesto della teoria della relatività, nuovi importanti risultati in campo biologico sono però stati pubblicati sulla rivista Advanced Materials.

La cellule non sono solo i nostri mattoni biologici, ma anche sistemi altamente dinamici ed attivi. Il gruppo di ricerca guidato dal prof. Käs, dell'Università di Lipsia, è riuscito a ridurre significativamente queste dinamiche con l'acqua pesante, senza danneggiare le cellule.

Di solito, l'acqua pesante è conosciuta per la sua importanza nell'industria nucleare, ma i ricercatori, adottando un diverso approccio, sono stati in grado di dimostrare che per le cellule, il tempo (o la loro dinamica) può essere notevolmente rallentato in presenza di questo particolare liquido.

Lo studio ha mostrato come a vari livelli biologici il movimento cellulare e le loro funzioni organiche avvenissero al rallentatore. "Molto interessante notare come la dinamica delle cellule possa essere rallentata alla stessa temperatura. Finora, solo la teoria della relatività ha offerto tali possibilità nel contesto fisico", ha spiegato Käs.

I ricercatori hanno confermato un effetto protettivo cellulare con una varietà di metodi complementari ed hanno attribuito le osservazioni ad una maggiore interazione tra le proteine strutturali. L'acqua pesante infatti, formando legami idrogeno più forti che nei normali ambienti acquosi, consente alle proteine strutturali come l'actina di interagire più fortemente tra loro rimanendo uniti per breve tempo.

Tali effetti sono inoltre reversibili, con le cellule che tornano alle proprietà native non appena vengono trasferite in un normale mezzo acquoso. I risultati costituiranno la base per un metodo capace di offrire a cellule ed organi una protezione più duratura contro la degenerazione. Se questo approccio sarà confermato, l'acqua pesante potrà essere utilizzata per tempi di conservazione più lunghi in molte situazioni, come ad esempio durante i trapianti di organi.