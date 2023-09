Fermata la pazza idea di un uomo che voleva attraversare a piedi l'oceano

Voler attraversare l'Atlantico correndo all'interno di una ruota galleggiante, una sorta di criceto umano in una missione oltreoceano. Questa è la storia di Reza Baluchi, cittadino della Florida che è stato recentemente arrestato per aver tentato di "correre fino a Londra" attraverso l'oceano Atlantico.

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha intercettato il temerario a circa 110 chilometri dalla costa della Georgia, chiedendogli di fornire la registrazione della sua "imbarcazione" che stava usando per camminare sullo specchio dell'acqua (no, non stava cercando di raggiungere questa strada sotterranea).

La situazione è diventata tesa quando Baluchi ha rifiutato di abbandonare la sua ruota galleggiante, minacciando addirittura di avere una bomba a bordo. Dopo tre giorni di stallo, è stato finalmente costretto a lasciare il suo strumento e ora è accusato di ostruzione all'imbarco e violazione di un ordine del capitano del porto.

Questa non è la prima volta che l'avventuriero tenta un viaggio così audace. In passato, è stato più volte soccorso dalla Guardia Costiera durante tentativi simili: nel 2014, un suo tentativo di raggiungere le Bermuda (dove c'è il famigerato Triangolo) è stato interrotto quando si è perso e ha dovuto chiedere indicazioni ai pescatori.

Nonostante gli avvertimenti della Guardia Costiera di non proseguire, Baluchi ha continuato il suo viaggio, attivando infine il suo localizzatore di emergenza a circa 130 chilometri nautici dalla costa della Florida. Nonostante le difficoltà e gli ostacoli, l'uomo rimane irremovibile nel suo desiderio di realizzare il suo sogno, dichiarando: "Non rinuncerò mai al mio sogno. Mi hanno fermato quattro o cinque volte ma non mollo."