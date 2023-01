Fermatevi un momento per ammirare le foto della luna più dettagliate dalla Terra

Sono tanti gli astrofotografi amatoriali che osservano i corpi celesti dal giardino... ma quando lo fanno i professionisti, con strumentazioni che costano milioni, il risultato mozza il fiato. Recentemente, infatti, i radioastronomi del Green Bank Telescope hanno creato un sistema capace di osservare mondi distanti.

Il primo bersaglio è stato la Luna, così come vi abbiamo mostrato in questa immagine del 2021, ma adesso il protagonista dello scatto più dettagliato è stato il cratere Tycho, catturato con una risoluzione di 5 metri. Manco a dirlo, queste sono le immagini a più alta risoluzione della superficie del nostro satellite dalla Terra, rivelando nuovi dettagli sulla regione (qui potrete vedere le foto con la loro qualità massima).

Il progetto utilizza un trasmettitore radar a bassa potenza fino a 700 watt di potenza in uscita a 13,9 gigahertz. Quando usato, le onde radio rimbalzano sulla superficie della Luna e vengono quindi riflesse verso lo strumento dove vengono poi raccolte da dieci antenne da 25 metri del Very Long Baseline Array (VLBA).

"È piuttosto sorprendente quello che siamo stati in grado di catturare finora, utilizzando meno energia di un comune elettrodomestico", sottolinea Patrick Taylor, capo della divisione radar per GBO e NRAO, in una dichiarazione. La cosa più incredibile non è neppure questa: la versione completa in futuro avrà 500 kilowatt di potenza e utilizzerà anche il Next Generation Very Large Array (ngVLA), generando 1.000 volte la potenza di uscita di quella attuale.

Se con l'attuale potenza abbiamo visto chiaramente la superficie del nostro satellite, con la tecnologia futura vedremo (quasi) tutto quello che ci circonda.