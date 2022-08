Fermati un attimo ad ammirare le spettacolari nuove foto delle tempeste di Giove

Recentemente Juno, la sonda che sta studiando Giove, ci ha inviato delle istantanee mozzafiato delle tempeste del gigante gassoso. L'immagine - che troverete come sempre in calce alla notizia - è stata ottenuta durante il 43° sorvolo ravvicinato del veicolo spaziale.

Un vero e proprio spettacolo ultraterreno, che ci mostra un punto di vista di un altro mondo. "Queste potenti tempeste possono essere alte più di 50 chilometri e larghe centinaia di chilometri", ha scritto un portavoce del JPL della NASA sul sito web. "Capire come si formano è la chiave per comprendere l'atmosfera di Giove."

Nel polo sud del gigante gassoso è possibile trovare sei cicloni, ciascuno paragonabile alle dimensioni degli Stati Uniti continentali. Durante i passaggi ravvicinati del veicolo spaziale della NASA, gli scienziati hanno potuto osservare l'apparizione di una settima tempesta... ma non è di certo finita qui! Nel polo nord gli scienziati hanno identificato nove tempeste, otto disposte attorno a una al centro, tutte in rotazione e in senso antiorario.

Questi sono dati importantissimi per gli scienziati, poiché soltanto in questo modo possono studiare quello che si sta verificando su un altro pianeta. Attualmente il rilevamento dei cambiamenti tra i passaggi ravvicinati della sonda Juno è uno degli strumenti più importanti a disposizione degli scienziati planetari per comprendere il clima di Giove, in particolare i suoi poli.

Nel frattempo, qui potrete trovare un'immagine ad alta definizione dell'opera della sonda.