Fermi tutti, Canon guarda al mondo mobile: cameraphone in arrivo?

Mentre Xiaomi guarda già al dopo Leica con partnership strategiche soprattutto per ottiche e materiali, un altro gigante della fotografia si staglia all'orizzonte, tastando il terreno per intrufolarsi nel vasto settore degli smartphone.

Stiamo parlando nientemeno che di Canon, che a quanto pare sarebbe intenzionata a scombinare le carte e fare il paio con un misterioso produttore per lanciare un cameraphone con l'identità del brand giapponese.

In questi anni, le collaborazioni di lusso in tal senso si sono moltiplicate, e a fare da apripista fu proprio Leica con Huawei, quando formularono la loro idea di camera di supporto monocromatica per bilanciare bianchi e colori.

Nel corso degli anni, poi, Leica ha iniziato a guardare a Xiaomi, mentre il gruppo BBK si è guadagnato le simpatie di non uno, ma ben due giganti del settore. Da una parte, OPPO e OnePlus con la collaborazione di Hasselblad, mentre vivo ha lanciato lo scorso anno le sue prime proposte con Zeiss.

Allo stato attuale, solo pochi brand risultano già "presi", quindi è difficile ipotizzare quale sarà l'azienda che si avvicinerà a Canon per sfornare i primi cameraphone brandizzati dell'azienda; tuttavia, dovrebbe trattarsi di uno dei principali player sulla piazza. Difficile pensare ad Apple, ma anche a Samsung, con i suoi sensori autoprodotti, e a Sony, con la sua lunga storia nel settore fotografico. Insomma, staremo a vedere.