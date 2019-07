Fermi tutti: c'è già un mantello dell'invisibilità che funziona davvero

Pochi giorni fa raccontavamo di come alcuni ricercatori sudcoreani stiano provando a creare un materiale artificiale dotato del "dono dell'invisibilità". Una sfida al limite dell'impossibile, che richiederà l'utilizzo di una sofisticata intelligenza artificiale. Nel frattempo, un'azienda di giocattoli si è inventata una soluzione più divertente.

Wow!Stuff e Warner Bros hanno lavorato assieme per realizzare un Mantello dell'Invisibilità che riprende quello visto nella saga di Harry Potter. Ne La Pietra filosofale, primo capitolo della saga del maghetto, Harry riceve da Silente un mantello magico in grado, beh, di nascondere all'occhio umano (e non solo) qualsiasi persona lo indossi. Come si scoprirà più avanti, il mantello è uno dei leggendari (e famigerati) doni della morte.

La riproduzione giocattolo è lunga 140 centimetri, il che potrebbe scoraggiare i fan più cresciutelli. Del resto parliamo di un giocattolo per bambini.

Il funzionamento è grossomodo simile a quello dei green screen: una volta indossato, l'app di Wow!Stuff lo riconosce, facendo scomparire qualsiasi oggetto o persona che vi si nasconda sotto.

Dall'app si possono scattare foto o registrare video, e le possibilità sono davvero infinite. Insomma, una discreta figata.

Il mantello costa 60 sterline, e può essere acquistato nel link in fonte. il sito in questione, peraltro, è pieno di altri gadget tratti proprio dalla Saga di Harry Potter. Del resto si chiama proprio Platform 9 3/4.