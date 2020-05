Anche i feroci Allosauri, se costretti, ricorrevano al cannibalismo

Una recente scoperta mette in luce come, a causa della scarsità di cibo, anche i feroci predatori del Jurassico, come per esempio l’Allosauro, non disdegnassero darsi al... cannibalismo.

La ricerca, che è stata svolta dall'Università del Tennessee e pubblicata sulla rivista PLOS ONE, ha analizzato un certo numero di ossa fossili scoperte all'interno di un sito chiamato Mygatt-Moore Quarry. Questo sito è famoso perché, all'interno, è possibile trovarvi resti fossili risalenti al periodo Giurassico, ovvero a circa 150 milioni di anni fa. I paleontologi hanno così esaminato 2368 ossa ed hanno notato una cosa curiosa: il 29% delle ossa presentava segni di morsi. Ciò è molto particolare perché i dinosauri carnivori preferiscono mordere i muscoli o, in generale, dei tessuti più molli rispetto alle ossa.

A questo punto gli scienziati si sono chiesti quale predatore ha lasciato, quando era in vita, questi segni di zanne sulle ossa. Ebbene, il predatore più comune apparteneva al sottordine dei Teropodi e l’impronta dei morsi non ha lasciato dubbi sul fatto che questi possenti dinosauri fossero i responsabili dei morsi. In particolare, i due teropodi più comuni, in quella zona e in quell'epoca, erano gli Allosauri ed i Ceratosauri. Ma le curiosità non finiscono qui: circa il 17% delle ossa che presentavano i morsi appartenevano proprio a questi due carnivori, mentre circa il 50% dei morsi si trovavano su zone del corpo non particolarmente ricche di sostanze nutrienti.

Alla luce di tutte queste evidenze, gli studiosi sospettano che in quel periodo vi era una certa carenza di cibo. Questa carenza ha portato i feroci teropodi a spolpare, quanto più efficacemente, i cadaveri delle loro vittime, mordendo anche le ossa per cercare di strappare i brandelli di cibo, probabilmente poco nutriente, che vi erano attaccati. Ma non solo. La carenza di cibo ha portato ad un vero e proprio esempio di cannibalismo Giurassico che ha visto i grandi predatori di quell'epoca attaccarsi tra di loro, con tutti i pericoli che questo comporta, per rifornirsi di energia.