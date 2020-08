Ferragosto: cos'è? Perché si festeggia il 15 agosto? Storia e origini del giorno

Chi si trova a mare, chi in montagna, chi al ristorante e chi a casa con la famiglia, quasi certamente tutti in Italia staranno "festeggiando" il ferragosto. Perché si fa? Alla scoperta delle origini e delle motivazioni della creazione di uno dei giorni festivi più amati dalla stragrande maggioranza degli italiani.

Partiamo dal principio: il nome in latino si chiama feriae Augusti (riposo di Augusto), ed è stato coniato in onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, da cui prende il nome anche il mese. Questo era un periodo di riposo e di festeggiamenti, istituito dall'imperatore nel 18 a.C., originario dalla tradizione dei Consualia, feste che celebravano la fine dei lavori agricoli dedicate al dio della terra e della fertilità (Conso).

Era una festa molto diversa da quella di oggi. All'epoca, infatti, in tutto l'impero si tenevano festeggiamenti e corse di cavalli. Il feriae Augusti veniva celebrata il 1° agosto. Tuttavia, i giorni di riposo erano molti di più e potevano durare perfino per tutto il mese o, solitamente, fino a metà mese. La ricorrenza fu poi "trasformata" dalla Chiesa Cattolica secoli più tardi, quando si iniziò a celebrare l'Assunzione di Maria, festività che fu poi fissata il 15 agosto.

Si tratta di una feste per lo più italiana, ma si festeggia anche in altri paesi, come la Spagna, Irlanda, Canada e Sud America.