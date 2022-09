I fertilizzanti azotati sono gas serra 265 volte più potenti della CO2

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Scientific Reports ha scoperto che i fertilizzanti azotati sono responsabili del ben 2,1% di gas serra. Vediamo di cosa si tratta.

Forse ci sarebbe bisogno di più iniziative simili a quella italiana di creare metano dalla fognatura, in modo tale da risollevare una situazione realmente drammatica. Un team di ricercatori dell'università di Torino, dell'Università di Exeter e di Greenpeace, questa volta ha focalizzato l'attenzione sui fertilizzanti sintetici.

A differenza di quelli organici provenienti da materiale vegetale o animale, sono prodotti dall'uomo attraverso processi chimici e durante la loro fase di produzione e trasporto, sarebbero responsabili dell'emissione di carbonio. Il loro uso agricolo andrebbe a rilasciare il protossido di azoto (N₂O), un gas serra 265 volte più potente dell'anidride carbonica (CO₂) nell'arco di un secolo.

Quando infatti i fertilizzanti azotati vengono a contatto col suolo, una parte viene assorbita dalle piante e l'altra parte viene invece utilizzata dai microrganismi del suolo che andranno a produrre N₂O come sottoprodotto del loro metabolismo.

Inoltre, da un'attenta analisi dei dati provenienti dal 2018, si evince che il Nord America detiene il primato nell'utilizzo dei fertilizzanti azotati per persona (40 kg), seguito dall'Europa con 25-30 kg. L'Africa ha registrato invece il consumo più basso pari a 2-3 kg. Secondo gli esperti, la strategia più efficace sarebbe quella di ridurre le emissioni e il loro utilizzo, seguendo magari l’esempio della Danimarca che realmente sta investendo in ambito ambientale.

La dott.ssa Reyes Tirado, dei Laboratori di ricerca di Greenpeace ha dichiarato infatti che: "Il sistema agroalimentare globale si affida all'azoto sintetico per aumentare la resa dei raccolti, ma l'uso di questi fertilizzanti è insostenibile. In un momento in cui i prezzi dei fertilizzanti sintetici stanno salendo alle stelle, riflettendo la crisi energetica, ridurne l'uso potrebbe giovare agli agricoltori e aiutarci ad affrontare la crisi climatica".