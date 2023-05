Una festa è stata così estrema che anche l'aria è risultata positiva all'alcol

Esistono delle feste che si ricorderanno per tutta la vita e che difficilmente potranno essere dimenticate. Quella avvenuta a Baltimora nel 2017 all'interno di una confraternita è un perfetto esempio di quanto appena detto, dove il party è stato così estremo che anche l'aria è risultata positiva all'alcol.

Quella sera non meglio definita, la polizia intervenne a causa di vari schiamazzi che avevano disturbato il vicinato (effettivamente il rumore di 120 adolescenti intenti a festeggiare doveva essere molto fastidioso) ed è qui che iniziarono a sospettare che i ragazzi avessero fatto molto uso di alcol.

Per motivi non chiari, i poliziotti decisero di testare l'aria dell'ambiente, e lo strumento riportò la cifra di 0,01 su un etilometro. Un numero sufficiente per classificare la casa come "legalmente compromessa" nello stato della California.

È possibile qualcosa del genere? "Gli analizzatori del respiro contengono un anodo (elettrodo caricato negativamente) e un catodo (elettrodo caricato positivamente). ossidato per formare acido acetico", spiega la scrittrice scientifica Ada McVean per il McGill Office for Science and Society.

I due producono una corrente elettrica tra gli elettrodi proporzionalmente alla quantità di etanolo presente nel respiro. Quindi, gli etilometri non misurano veramente l'alcool nel sangue, ma lo stimano in base all'etanolo nel respiro.

"Per far saltare un .01 su un etilometro, la persona media ha bisogno di consumare circa 22 millilitri di liquore", ha spiegato SB Nation all'epoca. "Se lo espandiamo a una casa di 185 metri quadrati con, diciamo, soffitti di 2,7 metri, avresti bisogno di circa 5,5 litri di liquore nell'aria."

Pensate sia impossibile? Non proprio! La casa conteneva 126 bevitori minorenni in uno spazio ristretto, i partecipanti alla festa avevano persino deciso di tappare le finestre con sacchi della spazzatura, impedendo la fuoriuscita di aria e il pavimento era anche "appiccicoso e coperto di bevande alcoliche".

"L'alcol ambientale registrato dal dispositivo respiratorio sarebbe una combinazione di alcol respirato, bevande alcoliche e alcol versato", ha dichiarato a Buzzfeed News il tossicologo forense Dwain C. Fuller, aggiungendo che lo scenario era "possibile".